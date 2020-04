Emergenza Coronavirus, la Baviera cancella l'Oktoberfest. In Germania 194 decessi in 24h

La Baviera ha cancellato l'Oktoberfest. "Fa male, dispiace molto, ma quest'anno non è un anno normale. Sarebbe irresponsabile", ha dichiarato il presidente bavarese Markus Soeder.

In Germania si sono registrati 194 decessi di persone affette da COVID-19 nelle ultime 24 ore, per un totale di 4.500 morti dall'inizio dell'epidemia. Come riporta il Robert Koch Institute, in Germania fino a questo momento si sono registrati 143.457 casi di positività al coronavirus.