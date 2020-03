Emergenza Coronavirus. La Baviera imita l'Italia: uscire di casa solo per le emergenze

Le autorità della Baviera giocano d'anticipo rispetto al governo centrale tedesco e mettono in isolamento la popolazione, un po' quello che è accaduto in Italia una decina di giorni fa. Si potrà uscire di casa solo per andare al supermercato, in farmacia, dal medico, per aiutare persone bisognose o fare sport all'aperto. Uscite permesse da soli o al massimo in coppia, secondo le ultime limitazioni.