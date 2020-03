Emergenza coronavirus. La bozza del decreto attiva risorse per 350 miliardi

Tre miliardi per il potenziamento della sanità e la protezione civile, 10 miliardi per gli ammortizzatori sociali e la difesa del reddito dei lavoratori, dipendenti e autonomi, ma anche 5 miliardi di liquidità e garanzie per l'economia reale che attiveranno tra l'altro un accesso al credito per circa 350 miliardi: sarebbero queste, secondo quanto si apprende, le principali novità contenute nel decreto fiscale che il governo ha messo a punto per fronteggiare l'emergenza Coronavirus che sospende anche il pagamento di alcuni tributi per i cittadini italiani.