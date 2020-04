Emergenza Coronavirus. La Cina si difende: "Nessun insabbiamento nei dati sui decessi"

Non c'è nessun "occultamento" da parte delle autorità cinesi nel bilancio del Covid-19, dopo l'improvviso aumento del numero di decessi registrati nel paese. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri del paese, Zhao Lijian, dopo l'annuncio di circa 1.300 morti in più a Wuhan, la città in cui il virus è apparso alla fine dell'anno scorso. "Non c'è mai stato alcun insabbiamento e non lo permetteremo mai", ha affermato quest'ultimo, riconoscendo solo "ritardi, omissioni e imprecisioni" nella registrazione dei decessi all'inizio dell'epidemia, a causa della congestione negli ospedali.