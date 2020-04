Emergenza Coronavirus, la Commissione europea dà il via libera al decreto imprese

Semaforo verde da Bruxelles nei confronti delle misure italiane a sostegno dell'economia e delle nostre aziende. La Commissione europea, infatti, ha dato il via libera al decreto legge imprese, approvando le misure di sostegno all'economia per circa 200 miliardi e lo schema di garanzie voluto dallo Stato italiano. Le due decisioni assunte dalla Commissione si inseriscono nel quadro temporaneo per gli aiuti di Stato approvato a livello europeo tra fine marzo e inizio aprile.

We approved Italian guarantee scheme of up to €200 billion to support the economy in the #coronavirus outbreak. 🇮🇹

It will enable public guarantees on new loans and on refinancing of existing loans for all Italian businesses, big and small. More → https://t.co/kcYo0DAmGw pic.twitter.com/4kEonYmSxT

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) April 14, 2020