Emergenza Coronavirus, la compagna di German Pezzella: "Non posso tornare a Firenze"

vedi letture

Agus Bascerano, compagna del capitano viola German Pezzella, è una delle tante persone che al momento non può rientrare in Italia a causa dell'emergenza Coronavirus. "Questa situazione è così triste. Oggi l'Italia è casa mia, ma non mi hanno lasciata tornare. Sono stata via per un mese a causa di alcuni impegni lavorativi, è da un mese che non vedo il mio compagno e la mia cagnolina. Questo mi fa davvero disperare. Non sono solita fare queste cose, ma dobbiamo avere consapevolezza degli eventi che stanno capitando. Prendiamoci cura di tutti noi affinché questo possa finire presto", il suo sfogo sulle Instagram Stories. La modella argentina si trovava a New York per lavoro ed è dovuta rientrare in patria, vista l'impossibilità di raggiungere il difensore della Fiorentina a Firenze.