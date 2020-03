Emergenza Coronavirus. La Ferrari chiude i battenti fino al 27 marzo

La Ferrari si ferma per due settimane. Da subito. L'annuncio lo ha dato il CEO dell'azienda di Maranello, Louis Camilleri. Nessun dipendente positivo ma l'intenzione di preservare la salute di chi lavora al Cavallino. "In un momento come questo -ha spiegato-, i miei ringraziamenti vanno prima di tutto alle persone della Ferrari, che con il loro straordinario impegno in questi ultimi giorni hanno dimostrato l’attaccamento e la passione che contraddistingue il nostro marchio. Assieme ai nostri fornitori, sono stati loro a garantire fino ad adesso la continuità aziendale. È proprio nel loro rispetto e per la tutela della loro serenità e di quella delle loro famiglie, che abbiamo preso questa decisione. Ferrari ha a cuore naturalmente anche i propri clienti e i propri fan, e per loro ci faremo trovare pronti a una grande ripartenza". L'azienda chiuderà i battenti fino al 27 marzo.