Emergenza Coronavirus, la FIFA organizzerà un evento per la raccolta fondi

vedi letture

Infantino "si terrà appena possibile dalla situazione sanitaria"

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Non appena la situazione sanitaria lo permetterà", la Fifa organizzerà un match ufficiale per raccogliere fondi per aiutare a combattere il Covid-19. Dopo aver donato dieci milioni di dollari come contributo alla lotta contro il virus, la federazione internazionale ha annunciato oggi questo progetto a sostegno dell'iniziativa "ACT - Access to Covid-19 Tools accelerator" lanciata sotto l'egida dell'OMS per sostenere su base multilaterale il processo di accelerazione dello sviluppo degli strumenti di diagnostica e terapia e del vaccino. "Siamo impegnati a organizzare un evento globale per raccogliere fondi non appena la situazione sanitaria lo consente, anche se dovremo aspettare ancora qualche mese", ha dichiarato il presidente della Fifa, Gianni Infantino. Il presidente della Fondazione Fifa, l'ex rossonero Youri Djorkaeff, ha chiarito che "diversi scenari e progetti sono allo studio, tenendo conto delle raccomandazioni dei governi interessati e delle organizzazioni internazionali". (ANSA).