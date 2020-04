Emergenza Coronavirus. La FIGC sospende la stagione del calcio paralimpico e sperimentale

vedi letture

A seguito della situazione drammatica che sta vivendo tutto il nostro Paese e l’intera comunità mondiale a causa dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale ha ufficializzato la conclusione in maniera preventiva e definitiva di tutte le competizioni e manifestazioni sportive su territorio nazionale della stagione 2019/2020.

Una decisione difficile, ma doverosa in linea con le ulteriori ordinanze emesse dal Governo a livello nazionale in materia di emergenza sanitaria, arrivata dopo un’attenta e approfondita riflessione con l’obiettivo principale di tutelare la salute, bene primario di ogni tesserato. Tenuto conto del numero ridotto delle gare disputate dall’inizio della stagione avviata lo scorso 30 gennaio 2020 presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” con il calcio d’inizio all’attività sportiva ufficiale, i campionati terminano dunque senza l’assegnazione di titoli sportivi, né saranno applicati i meccanismi di promozione e retrocessione laddove previsti.

La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale ringrazia tutte le associazioni sportive, i dirigenti e gli atleti, cuore pulsante del progetto, per l’entusiasmo, la serietà e la grande partecipazione dimostrata, motivo di orgoglio per la costante ed evidente crescita dal punto di vista sportivo e umano di tutto il movimento. Nell’attesa di tornare a vivere il prima possibile la passione per il calcio che accomuna tutti, non possiamo che assicurare il massimo impegno e la responsabilità di lavorare fin da subito con determinazione per programmare al meglio la prossima stagione sportiva.