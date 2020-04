Emergenza Coronavirus, la Guardia nazionale ambientale in campo con il Futsal

Lanciata raccolta fondi per l'acquisto di tablet a ospedali

(ANSA) - ROMA, 11 APR - La Guardia Nazionale Ambientale è ''in campo'' con il Futsal, la Federazione Italiana Gioco Calcio a 5, contro il Covid-19. E' stata lanciata oggi la raccolta fondi per l'acquisto di Tablet da donare agli ospedali affinché tutti gli ammalati di Covid-19 che non avendo la possibilità economica potranno video chiamare i propri cari e rimanere in contatto con i propri familiari anche durante la degenza.Lo ha annunciato Alberto Raggi, Presidente della Guardia Nazionale Ambientale. ''Un piccolo grande gesto che abbiamo potuto rendere reale e concreto insieme ad Andrea Montemurro, Presidente di Futsal - spiega Raggi - partner preziosissimo in questa splendida iniziativa. E questa e' una base di partenza''. I ''In un momento di emergenza - tiene a sottolineare il presidente della Gna - facciamo quello che possiamo e andiamo a dare uno strumento ai malati che non hanno la possibilita' con l'esterno di contattare i propri cari. La federazione gioco calcio a 5 ha garantito l'acquisto di tablet come anche noi come Guardia Nazionale Ambientale''. Da quando e' scoppiata la 'quarantena', ''La Gna e' impegnata nella distribuzione buoni pasto e nel supporto alle forze dell' ordine nel controllare in base ai decreti sul coronavirus. Siamo inoltre impegnati con le amministrazioni comunali di tutta Italia per il supporto di ogni attivita' connessa all' emergenza, inclusa l'informazione alla popolazione e l'assistenza pratica'', fa sapere Raggi. Infatti in molte zone d'italia ''stiamo facendo anche il controllo del distanziamento sociale presso uffici postali, banche, farmacie e supermercati mentre a Roma numerose squadre di donne e uomini della guardia nazionale ambientale stanno portando a casa gratuitamente a persone impossibilitate ad uscire, medicinali, alimentari e altri beni di prima necessita''' (ANSA).