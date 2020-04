Emergenza Coronavirus. La Ineos di Froome e Bernal minaccia di non correre il Tour

Il team ciclistico Ineos, sponsor dei vincitori degli ultimi cinque Tour de France, non parteciperà alla gara riprogrammata alla fine dell'estate se le misure di protezione contro il coronavirus sembrano insufficient. Lo ha detto il suo team principal, Dave Brailsford, in un'intervista con il Guardian. "Ci riserviamo il diritto di recedere l'accordo se lo riterremo necessario" e in particolare se il rischio non verrà trattato "in modo adeguato, intelligente e responsabile" .