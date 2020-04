Emergenza Coronavirus. La Johns Hopkins University: negli USA altri 1.920 morti in 24 ore

Sono 1.920 i morti per coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dalle rilevazioni della Johns Hopkins University. Intanto Donald Trump approva la dichiarazione di stato di calamità per il Wyoming a causa della pandemia da Covid 19. Un via libera che per la prima volta nella storia americana fa sì che tutti e 50 gli stati americani siano sotto la dichiarazione di stato calamità.