Emergenza Coronavirus. La Lombardia lavora alla fase 2: le quattro D per far ripartire le attività

La Lombardia, regione italiana maggiormente colpita dalla diffusione del Covid-19, studia un piano per ripartire nella cosiddetta fase 2. La Regione, come spiegato dal governatore Fontana, chiederà al governo di dare il via libera alle attività produttive nel rispetto delle quattro D: Distanza (almeno 1 metro fra le persone), Dispositivi (obbligo di mascherina per tutti), Digitalizzazione (obbligo di smart working per le attività che lo possono prevedere) e Diagnosi (dal 21 aprile via ai test sierologici). Non è un programma vero e proprio, spiegano dalla Regione, ma piuttosto di un’indicazione che possa orientare il confronto col governo. Questo il punto fatto dal Corriere della Sera.