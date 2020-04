Emergenza Coronavirus. La Major League Baseball si ferma e due tifosi fanno causa

Una coppia di tifosi di New York ha fatto causa alla Major League Baseball, al Commissario Rob Manfred e alle 30 squadre, chiedendo il rimborso per i biglietti e la certificazione dello status di class-action. La causa - riporta tgcom - è stata intentata presso il tribunale federale di Los Angeles da Matthew Ajzenman, che ha affermato di aver acquistato un abbonamento stagionale parziale per oltre 20 partite dei Mets, e da Susan Terry-Bazer, che ha acquistato sei biglietti per una partita del 9 maggio allo Yankee Stadium contro Boston.