Emergenza Coronavirus. La NFL americana ha donato oltre 35 milioni di dollari

La National Football League ha annunciato oggi che, in collaborazione con la National Football League Players Association, club, proprietari e giocatori, sono stati finora donati oltre 35 milioni di dollari, di cui 3,4 milioni dalla Fondazione Nfl come parte delle iniziative di soccorso per l'emergenza sanitaria. "Siamo stati tutti colpiti dalla pandemia del Covid-19. Ora più che mai, dobbiamo unirci per restare a casa e rimanere forti", dice il commissario Nfl Roger Goodell. "La Nfl continuerà a trovare modi per fornire il proprio supporto in modo da poter superare insieme questo periodo di incertezza".