Emergenza Coronavirus, la previsione per l'Italia: "Fino a 150.000 ammalati ai primi di maggio"

La società di consulenza The European House–Ambrosetti continua col suo "Monitoraggio della pandemia COVID-19 nel mondo e in Italia e simulazione degli impatti sanitari ed economici" per provare a fornire un quadro dell’evoluzione dell'emergenza Coronavirus a livello nazionale e internazionale.

Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, lo studio ha sviluppato un modello per tracciare due scenari di stima dell’andamento dei casi italiani nelle prossime settimane, tenendo conto anche dell’esperienza cinese. "Nel primo - si legge -, si dovrebbero raggiungere e superare i 120.000 contagiati (non asintomatici) attorno alla fine di marzo per poi arrivare a una stabilizzazione attorno ai 150.000 a inizio maggio. Nel secondo scenario, più positivo, la stabilizzazione avverrebbe verso la metà di aprile a circa 95 mila contagi".