Emergenza Coronavirus. La raccolta fondi della Fiorentina raggiunge i 750.000 euro

Continua a crescere la raccolta fondi promossa dalla Fiorentina e dal suo presidente, Rocco Commisso, a sostegno degli ospedali di Firenze Careggi e Santa Maria. A meno di due settimane dall'apertura della campagna denominata 'Forza e cuore' sul portale GoFoundMe la somma raggiunta è di circa 750.000 euro di cui 500.000 arrivati da privati cittadini e imprese e 250.000 dalla famiglia Commisso. Tra i donatori anche molti provenienti dagli Stati Uniti, fra cui importanti istituti bancari (Morgan, Barclays, Credit Suisse, Morgan Stanley, Capital One US Bank, Royal Bank of Canada, Moody's), compagnie di tecnologia, agenzie di pubblicità e rappresentati politici come l'ex sindaco di New York Rudy Giuliani.