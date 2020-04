Emergenza Coronavirus, la Regina Elisabetta II: "Grazie per la lotta, uniti e risoluti ne usciremo"

Momento storico per l'Inghilterra: la Regina Elisabetta II parla alla nazione per la quinta volta nel suo regno. Queen Elizabeth ha esordito così nel suo discorso al Regno Unito: "Vi parlo in questi tempi di disperazione e di lotta per la nazione, di difficoltà finanziarie e di sanità del nostro paese. Voglio ringraziarvi tutti per l'impegno, quello che facciamo è prezioso, il duro lavoro ci riporterà a vivere tempi normali. Voglio ringraziare tutti quelli che stanno a casa e proteggono chi è più debole. Insieme combatteremo questo male, se staremo uniti e risoluti ne usciremo".