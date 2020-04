Emergenza Coronavirus. La Russia registra il numero record di casi per il paese

La Russia ha registrato il più grande aumento in un giorno di casi identificati di coronavirus poiché il paese ha adottato misure più severe per far rispettare gli ordini di ricovero per rallentare la diffusione della malattia, riferisce il corrispondente del Guardian a Mosca. Un aumento del 28% rispetto al giorno precedente che porta il numero totale di infetti del paese a 3.548. Quasi 600 dei nuovi casi erano a Mosca, che è stata la città russa più colpita dalla crisi, con 2.475 casi confermati. Finora, 30 persone sono morte a causa del virus, secondo le statistiche ufficiali.