Emergenza Coronavirus. La serie A di basket rischia l'annullamento per mancanza di date

La proposta dalla Virtus Bologna di terminare il campionato di serie A di basket tra luglio e settembre non passa in Lega Basket. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it l'indicazione dei 17 club restanti è quella di concludere la stagione entro il 30 giugno. Il campionato, per mancanza di date, potrebbe essere quindi annullato. Questo è quello che ha stabilito l'assemblea odierna, tenuta in conference call tra i 17 club e presieduta da Umberto Gandini.