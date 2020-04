Emergenza Coronavirus. La situazione in Germania: 137.439 i casi, 4.110 le vittime

Sono 3.609 i nuovi casi di coronavirus registrati in Germania nelle ultime 24 ore. Questi i dati del Robert Koch Insitut. In totale il totale dei casi confermati in Germania è di 137.439. Sono invece 242 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore, in totale 4.110.