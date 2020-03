Emergenza Coronavirus, la Spagna chiude le frontiere: è il 2° Paese al mondo per nuovi casi

La Spagna chiude le frontiere. Madrid ha deciso che da mezzanotte in poi potranno entrare nel territorio nazionale, e solo per via terrestre, i cittadini spagnoli, gli stranieri che abbiano cause di forza maggiore e le merci. Lo ha annunciato pochi minuti fa il ministro dell'Interno, Fernando Grande-Marlaska. Come evidenziato da El Pais, la decisione arriva dopo che la Spagna è diventato il quarto Paese (dopo Cina, Italia e Iran) al mondo per casi complessivi, e il secondo (dopo l'Italia) per nuovi casi nella giornata di ieri.