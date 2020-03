Emergenza Coronavirus. La Spagna in stato d'allerta, misure simili all'Italia

Dopo l'Italia, anche la Spagna dichiara lo stato d'allerta. 5753 i contagi riportati da El Pais, il primo ministro Pedro Sanchez, dopo un consiglio dei ministri straordinari, ha adottato un decreto che mette il paese in isolamento. Il provvedimento, di durata quindicinale, ha i contorni simili a quelli adottati in Italia in questi giorni. E' consentita la circolazione solo per acquisto di alimentari, farmaci e generi di prima necessità, oltre che per le altre casistiche previste anche nel decreto italiano.