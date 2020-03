Emergenza Coronavirus. La Spagna ordina la chiusura di tutti gli hotel per 7 giorni

vedi letture

Negli ultimi giorni anche la Spagna ha iniziato a prendere misure drastiche in tema di contenimento della diffusione del Coronavirus. In queste ore il governo iberico, con una nota pubblicata sul Boletin Oficial del Estado, ha ordinato la chiusura per una settimana di tutti gli hotel del paese. Fanno eccezione quelle strutture che si sono messe a disposizione delle autorità sanitarie in caso di necessità.