Emergenza Coronavirus, la Spagna schiera l'esercito per evitare assembramenti

La Spagna è al lavoro per il contenimento del contagio da Coronavirus. Dopo aver proclamato lo stato d’emergenza e dopo aver chiuso le attività non indispensabili, secondo El Pais l’ersecito ha comunicato a pattugliare le strade di Madrid per evitare che si formino assembramenti. La prima a scendere in campo è stata l’Unità militare per le emergenze che è in grado anche di fare la sanificazione dei luoghi se necessario.