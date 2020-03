Emergenza Coronavirus. La stagione di Premiership di rugby ferma per cinque settimane

La stagione di Premiership di rugby, massimo campionato inglese, verrà sospesa per cinque settimane, "in linea con le direttive del primo ministro Boris Johnson che ha confermato che il governo non vuole più le riunioni di massa". Lo si legge in una nota della stessa Premiership. "La sicurezza dei nostri fan, giocatori e staff è la nostra prima priorità e vorremmo augurare a tutti coloro che sono interessati i nostri migliori auguri e una pronta guarigione. Continueremo a lavorare a stretto contatto con DCMS e Public Health England, seguiremo i consigli degli esperti medici e lavoreremo con i nostri club per aiutarli a supportare le loro comunità in questo momento", si legge.