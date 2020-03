Emergenza Coronavirus. La stella Lebron James: "Non stringerò più la mano a nessuno"

"Non stringerò più la mano a nessuno dopo questa m..da di coronavirus". Lebron James un po' scherza e un po' dice sul serio, nella sua prima uscita pubblica dopo che il campionato NBA ha dovuto subire uno stop a causa della pandemia. Nella notte italiana, come riferisce l'edizione online del giornale spagnolo As, il campione è tornato a discutere degli effetti della pandemia e della sua personale reazione, in un video collegamento con alcuni ex compagni. E ha ribadito la sua opinione sulle partite a porte chiuse: "Che cosa significa la parola sport senza spettatori? Non c'è emozione, non c'è pianto, non c'è gioia, non c'è avanti e indietro".