Emergenza Coronavirus, la Svezia avanti senza lockdown. Ma è polemica sui numeri

Niente lockdown, la Svezia prosegue nella sua battaglia “dolce” alla diffusione del Coronavirus. Il governo guidato dal premier Stefan Löfven non si avvarrà dei poteri speciali attribuitigli dal Parlamento, almeno per ora. Una scelta difesa ancora una volta pubblicamente da Anders Tegnell, l’epidemiologo di riferimento dell’esecutivo di Stoccolma, che in un’intervista di ieri sulla rivista scientifica Nature ha definito “ridicole” le decisioni di chiudere i confini, affermando come il lockdwon non abbia “valide basi storico-scientifiche per potersi ritenere efficace”.

Polemica sui numeri. Intanto, sempre in Svezia, è polemica sui numeri. Su quelli dei morti ( peraltro in crescita, ieri sono stati 185 ), anzitutto, perché come in molti altri Paesi il conteggio sui decessi nelle case di cura presenta molte ombre e incertezze. E poi sui dati diffusi dalla Folkhälsomyndigheten, l’agenzia di sanità pubblica svedese: secondo un rapporto diramato ieri, per ogni abitante di Stoccolma contagiato ufficialmente ve ne sarebbero 999 contagiati inconsapevolmente. Una statistica giudicata alquanto improbabile dai principali media del Paese, e infatti poche ore fa la stessa agenzia ha dovuto ritirare il proprio rapporto e ora se ne attende uno più aggiornato. Intanto il vice-presidente Anders Wallensten ha chiarito che il Paese non è ancora arrivato al picco del contagio e che la strada per l’immunità di gregge è ancora lunga.