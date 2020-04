Emergenza Coronavirus, la Toscana invita i positivi a trasferirsi in degli "alberghi sanitari"

Dalle mascherine agli alberghi sanitari. Attraverso un video-messaggio pubblicato su Facebook, il governatore della Regione Toscana Enrico Rossi oggi ha invitato infatti le persone attualmente affette da Coronavirus, ma non ricoverate e quindi in quarantena presso il proprio domicilio (3.500 in totale), ad accettare di trasferirsi temporaneamente in delle apposite strutture. "Una misura di protezione maggiore per se stessi e gli altri", ha precisato lo stesso Rossi. In questi "alberghi sanitari" i positivi saranno seguiti quotidianamente da una squadra di medici e infermieri, anche se - come si evince dalle sue parole - si potrà decidere liberamente se accettare o rifiutare il suddetto trasferimento.