Emergenza Coronavirus. La Turchia sospende tutti i collegamenti in treno e pullman

La Turchia ha deciso di sospendere i collegamenti via terra – in treno o in pullman – su tutto il territorio nazionale per prevenire la diffusione del Coronavirus nel paese. Tutti i trasporti regionali e fra le principali città sono quindi interrotti mentre continueranno a funzionale le metropolitane di Istanbul e Ankara.