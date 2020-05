Emergenza Coronavirus. Lappartient (UCI): "Calendario variegato, solido e attrattivo"

vedi letture

Nella giornata di oggi l'UCI (Unione Ciclistica Internazionale) ha svelato il nuovo calendario che per forza di cose sarà molto compresso e vedrà il sovrapporsi di molte gare importanti tanto che il Giro d'Italia vedrà la concomitanza di tre classiche monumento (Liegi-Bastogne-Liegi, Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix) e dell'inizio della Vuelta, mentre il Tour De France se la vedrà con la Tirreno-Adriatico. Il presidente dell'UCI David Lappartient ha comunque espresso soddisfazione per il nuovo calendario: “Abbiamo disegnato un nuovo calendario solido, attrattivo e variegato, che è il più realistico e coerente possibile. Lo abbiamo fatto quanto prima, in linea con le informazioni disponibili oggi sull’evoluzione della pandemia. I corridori, i team e gli organizzatori hanno ora le date di cui hanno bisogno per prepararsi alla ripresa delle corse il primo agosto. È un passo davvero importante che l’intera comunità ciclistica, economicamente colpita dalla pandemia, ha aspettato per potersi muovere. - continua Lappartient come riporta Oasport.it - Voglio sottolineare lo spirito di solidarietà e responsabilità mostrato da tutti gli organizzatori e il coraggio che le famiglie del ciclismo professionistico hanno dimostrato in questi tempi difficili. Continueremo ad andare avanti insieme verso la ripresa della stagione, sempre ricordando che la salute dei corridori e di tutte le parti coinvolte sono ancora la priorità e che la ripresa delle nostre attività rimarrà dipendente dall’evoluzione della situazione sanitaria mondiale“.