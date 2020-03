Emergenza Coronavirus. Lappartient (UCI): "Quando ripartieremo priorità ai Grandi Giri"

Il presidente dell'UCI (Unione Ciclistica Internazionale) David Lappartient ha parlato in una diretta Facebook di come la stagione ciclistica potrà continuare nonostante l'emergenza Coronavirus: “Supportiamo la decisione del CIO di spostare i Giochi Olimpici, stiamo dialogando continuamente per capire quale potrà essere il momento migliore per disputarli nel 2021. - continua Lappartient come riporta OAsport.it - Siamo inoltre lavorando per trovare un modo per ripartire con la stagione ciclistica anche se non è facile. Dobbiamo proteggere ciò che porta i maggiori ricavi al nostro sport e dunque i grandi giri e le classiche che avranno la precedenza sul resto quando ripartiremo”.