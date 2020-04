Emergenza Coronavirus. Lazio, Immobile 'pilota' per un giorno: correrà il GP virtuale

Un'altra iniziativa per poter raccogliere fondi. Ciro Immobile, attaccante della Lazio, scenderà in pista alle ore 19 per poter correre il gran premio virtuale della Cina. L'attaccante della Lazio, come riportato da Sky Sport, è stato invitato dal pilota Ferrari Charles Leclerc per partecipare all'evento Race For The World.