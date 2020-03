Emergenza Coronavirus, le aziende costrette a chiudere avranno due giorni per farlo

vedi letture

Emergono i primi dettagli riguardanti il Decreto governativo anti-Coronavirus firmato poco fa da Giuseppe Conte, che sarà operativo da domani mattina, nel momento in cui sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Secondo quanto si apprende da varie fonti politiche, le imprese che saranno costrette a cessare l'attività, avranno comunque due giorni per organizzarsi. "Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza", si legge infatti sul DPCM.