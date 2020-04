Emergenza Coronavirus, le prime vittime negli Stati Uniti risalgono a inizio febbraio

Dagli Stati Uniti arrivano ulteriori conferme sul fatto che il Coronavirus girasse fuori dai confini cinesi ben prima dell’esplosione dell’epidemia in Europa e in Italia. Nello specifico, le autorità della contea di Santa Clara hanno reso noto come due persone siano morte in California il 6 e il 17 febbraio: le autopsie hanno confermato che in entrambi i casi si trattava di due soggetti che avevano contratto il Covid-19. Finora, il primo decesso negli USA era considerato come avvenuto il 29 febbraio nello stato di Washington.