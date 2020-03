Emergenza Coronavirus. Leganes, l'ad Ortega positivo al COVID-19. Sospese tutte le attività

Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Leganes fa sapere che l'amministratore delegato del club Martin Ortega è risultato positivo al COVID-19. Le persone che sono entrate in contatto con il dirigente sono state messe in quarantana. La squadra e lo staff tecnico non avuto contatti diretti con Ortega, tuttavia tutte le attività del club sono state sospese e la prima squadra non si allenerà fino a quando non ci sarà la certezza che nessun giocatore o membro dello staff è infetto. Ortega è in buone condizioni e sarà dimesso dall'ospedale questa mattina.