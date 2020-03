Emergenza Coronavirus. LEGO in campo per i bambini: stanziati 50 milioni di dollari

La LEGO ha deciso di scendere in campo con una maxi donazione per aiutare i bambini costretti a casa dall'emergenza Coronavirus. Saranno infatti 50 i milioni di dollari investiti attraverso la LEGO Foundation per “sostenere i bambini più bisognosi e garantire che continuino ad avere accesso all'apprendimento attraverso il gioco che aiuta a sviluppare le abilità per tutta la vita. - si legge in una nota del colosso danese dei mattoncini - La donazione sarà suddivisa tra tre gruppi di partner: Education Cannot Wait, che fornisce istruzione ai bambini coinvolti in emergenze e crisi prolungate; una selezione di partner esistenti della Fondazione LEGO il cui lavoro con bambini e famiglie è sottoposto a ulteriori pressioni da parte di COVID-19; e partner di beneficenza al servizio di comunità in cui il Gruppo LEGO ha una presenza significativa. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere urgentemente i bambini colpiti dalla crisi con forniture essenziali e fornire supporto per continuare l'apprendimento attraverso il gioco”.