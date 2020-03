Emergenza Coronavirus, lettera aperta dei paesi UE per superare ostacoli di Germania e Olanda

I primi ministri di Italia, Francia, Belgio, Irlanda, Lussemburgo, Grecia, Spacia, Slovenia e Portanno hanno inviato una lettera a Charles Michel, presidente del Consiglio Europeo, per prendere rapidamente in considerazione misure urgenti contro la pandemia per superare gli ostacoli da paesi come Germania e Olanda. "Abbiamo bisogno di allineare le prassi adottare in tutta Europa [...] elaborare linee guida condivise. Le misure straordinarie hanno ricadute negative sulle nostre economie, abbiamo pertando bisogno di azione straordinarie che limitino i danni economici".