Emergenza Coronavirus. Lezioni a distanza sospese per le vacanze di Pasqua

Dal 9 al 14 aprile, come previsto dal calendario scolastico, si svolgeranno le vacanza di Pasqua in tutte le scuole italiane. Per questo motivo saranno sospese le attività di didattica a distanza anche se - riporta Sky - ogni istituto potrà prevedere in autonomia il recupero di alcuni giorni.