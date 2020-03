Emergenza Coronavirus. Lituania, stop al basket: Zalgiris proclamato campione

La Lituania ha deciso di sospendere definitivamente il campionato di basket e proclamare lo Zalgiris Kaunas come campione nazionale. Si tratta del primo caso in cui si decide di non attendere un'eventuale ripartenza una volta che l'emergenza Coronavirus sia passata. La Federazione ha inoltre stabilito che non ci saranno retrocessioni.