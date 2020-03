Emergenza Coronavirus. Lo sport dilettantistico rischia: chiesto l'aiuto del Governo

L'emergenza legata al Coronavirus ha costretto lo sport prefessionistico a fermarsi. Anche quello dilettantistico ha dovuto alzare bandiera bianca e questo rischia di essere un grosso problema visto che le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche sopravvivono grazie all'impegno dei propri dirigenti e al sostegno economico degli associati, che in questo momento sono impossibilitati a svolgere l'attività sportiva. Come si legge sulle pagine di Gazzetta.it il Movimento Sportivo Popolare (MSP) ha lanciato oggi il suo appello, invitando tutte le autorità - locali, regionali e statali - a non lasciare solo al proprio destino il mondo dello sport dilettantistico: "Chiediamo a nome dei nostri affiliati alle Autorità Locali, alla Regione e al Governo, così come ha opportunamente fatto la giunta del CONI, di considerare nei provvedimenti che si stanno adottando in queste ore a sostegno del mondo delle imprese, l’inclusione anche del mondo sportivo dilettantistico formato da quella straordinaria costellazione di piccole associazioni e società sportive che attraverso il volontariato e l’impegno di moltissimi riescono a svolgere una straordinaria funzione sociale"