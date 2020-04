Emergenza Coronavirus. Lo sport si ferma: cancellati i Mondiali di pattinaggio

I campionati mondiali di pattinaggio di figura del 2020, come il pattinaggio di velocità e di short track, che non hanno potuto svolgersi nelle loro date originali a marzo a causa della pandemia di Coronavirus, vengono "definitivamente cancellati", afferma il Federazione internazionale di pattinaggio (ISU). I campionati mondiali di pattinaggio di figura erano previsti per metà marzo a Montreal, in Canada. E quelli di pattinaggio di velocità e short track poco prima, a Seoul.