Emergenza Coronavirus, lockdown nel Regno Unito prorogato per almeno tre settimane

vedi letture

Il lockdown nel Regno Unito durerà ancora almeno altre tre settimane. Ad annunciarlo, Dominic Raab, primo segretario di Stato, in vece del premier Boris Johnson, convalescente dopo essere guarito dal Covid-19. Raab ha dichiarato che il tasso di infezione si è abbassato ma non a sufficienza, e che riaprire adesso sarebbe troppo rischioso. “Le misure potrebbero restare in piedi fino a che non arriverà il vaccino”, ha aggiunto Sir Patrick Vallance, consulente del governo di Sua Maestà.