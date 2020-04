Emergenza Coronavirus. Lombardia, Fontana: "I medici non hanno mai scelto chi salvare"

vedi letture

Ospite di Porta a Porta, su Rai1, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha parlato dei momenti di maggior crisi di questo difficile periodo da cui la Lombardia sta lentamente uscendo: “Uno dei momenti più drammatici è stato quando un professore, di grandissima esperienza, mi lanciò questo allarme: 'stanno finendo i letti in rianimazione, non mi metta in condizione di fare scelte estreme'. Si mise a piangere e mi disse che si poteva arrivare a quello. Medici che scelgono chi salvare? non risulta che sia mai capitato. Siamo riusciti ad aumentare i posti in terapia intensiva per consentire di curare tutti quelli che avevano bisogno”.