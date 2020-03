Emergenza Coronavirus - Lombardia, Fontana: "Nuovo decreto passo avanti ma riduttivo"

vedi letture

Intervenuto a Live Non è la D'Urso il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha commentato così il nuovo decreto del governo: "Il provvedimento io non l'ho ancora guardato attentamente perché e' stato firmato poche ore fa. Mi sembra di capire che sia, come si dice a Varese, un 'cicinin' riduttivo rispetto a quelle che erano le nostre richieste, e questo non va bene. Uno può anche sbagliare l'impostazione originale, ma se dopo tre settimane ci si rende conto che con i pannicelli caldi non passa la febbre, bisogna passare all'antibiotico", ha aggiunto Fontana, giudicando comunque il decreto "un passo avanti"".