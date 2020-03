Emergenza Coronavirus, Lopalco: "Cibo non è veicolo di trasmissione, è da persona a persona"

vedi letture

Il virologo Pier Luigi Lopalco ha parlato a SkyTG24 dell'emergenza Coronavirus. “La via principale con cui questo virus si trasmette è quello da persona a persona, tramite le goccioline del respiro. Queste vengono emesse da un soggetto e lanciate nell’aria, respirate da chi è vicino. Pure chi non ha i sintomi è contagioso, cerchiamo di stare almeno a un metro. La stretta di mano è stata bandita perché siamo abituati a tossire nella mano e il virus rimane lì. Il cibo non è un veicolo per la trasmissione, per tanti motivi. È per via respiratoria da persona a persona. Vaccinarsi contro l’influenza è importante, ma è completamente diverso”.