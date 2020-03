Emergenza Coronavirus, Lorini: "Bergamo è la più grande terapia intensiva dopo Wuhan"

Luca Lorini, direttore del reparto anestesia dell’Ospedale di Bergamo, ha parlato a LA7: “Oggi abbiamo 100 posti di terapia intensiva e 88 sono occupati da pazienti CoVid-19. È la più grande del mondo dopo Wuhan e ci ha permesso fino a ora di continuare ad alzare l’asticella, dando una risposta il più possibile adeguata. Nessuno al mondo, nemmeno gli Stati Uniti, può pensare di dare una risposta perfetta a una risposta così incredibile. Nessuno scienziato poteva prevedere una cosa del genere, siamo un grande paese e diamo il meglio di noi nei momenti critici. Saremo i più adeguati possibile. Fare tamponi? Chi critica ogni iniziativa non ha la minima idea di come si sviluppano i fenomeni vicino a noi. I modelli che hanno avuto successo vanno applicati e tradotti in italiano, perché quello che succede in regime non è sempre traducibile da noi".