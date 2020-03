Emergenza Coronavirus, Luca Pasqualin: "Stipendi non pagati? Rischio concreto in Serie C"

L'agente Luca Pasqualin è stato intervistato dal Corriere del Veneto per parlare delle ripercussioni che l'emergenza coronavirus potrà avere sul futuro del mondo del calcio: "Il rischio che le società non riescano a pagare gli stipendi è concreto e aumenterà in relazione a quanto durerà l'emergenza. Soprattutto in Serie C, la categoria più esposta a turbolenze di questo tipo e che già era in sofferenza prima dell'esplosione dei contagi e dello stop ai campionati. Più si sale di categoria e più il sistema è forte economicamente, ma i problemi ci saranno per tutti se la situazione non si risolverà in tempi abbastanza contenuti".