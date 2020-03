Emergenza Coronavirus. Lukashenko gioca a hockey: "Sport al freddo il miglior antivirus"

Dopo i consigli su come vodka e sauna fossero utili a combattere il contagio da Coronavirus il presidente della Bielorussia Alexander Lukaschenko torna a far parlare di sé esibendosi in una partita di hockey sul giaccio davanti a un folto pubblico. “Qui non ci sono virus, questo è un frigorifero. - ha spiegato Lukashenko alla tv di stato Btrc - Gli sport, e in particolare quelli sul ghiaccio sono la migliore medicina anti virus”. Al momento in Bielorussia i casi accertati di positività al Coronavirus sono 94 e non si registrano vittime.