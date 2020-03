Emergenza Coronavirus, Macron non si sottopone al tampone: "Non ho sintomi"

Il presidente della Francia Emmanuel Macron, in viaggio verso Le Touquet per votare al primo turno delle elezioni comunali, ha dichiarato di non essersi sottoposto al tampone per il Coronavirus. Una decisione giustificata dal fatto di non avere sintomi. "Non esiste un passaggio libero contro il virus", ha aggiunto il capo dell'Eliseo. Rispondendo sulla scelta di mantenere le elezioni nonostante la diffusione del Coronavirus, Macron ha dichiarato di essere "garante della salute dei cittadini ma anche della vita democratica del Paese".